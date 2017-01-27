Канада передала Україні 10 машин "швидкої допомоги"

У Дипломатичній академії при МЗС України сьогодні пройшли урочисті заходи з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і Канадою

У п'ятницю, 27 січня, в Дипломатичній академії при МЗС України відбулися урочисті заходи з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і Канадою, організований Посольством Канади в Україні.

Перед його початком Канада передала Україні 10 карет "швидкої допомоги", передає прес-служба МЗС.

"Перед початком заходу України було офіційно передано 10 карет швидкої допомоги, які були придбані й доставлені до Києва завдяки фінансовій допомозі уряду і простих громадян Канади", - йдеться в повідомленні МЗС.

"Кошти на ці "швидкі" були зібрані по всій Канаді, підготувати до українських стандартів їх допомагали у п’яти провінціях. Свої зусилля до цього доклали сотні людей з громадянського суспільства, провінційних урядів і федерального уряду. "Швидкі" призначені для лікарень від Луганська до Чернівців, тобто зі сходу на захід, знову ж таки, як і в нас від заходу на схід збиралися кошти на них. Тож це подарунок всієї Канади для всієї єдиної України", – наголосив посол Канади в Україні Роман Ващук.

Він розповів, що загальна вартість автомобілів швидкої допомоги становить близько 400 тисяч доларів, вони не довго були в користуванні та повністю відновлені канадськими компаніями, тож Ващук висловив надію, що вони ще довго служитимуть українцям.

Нагадаємо, Конгрес українців Канади спільно з компанією "Сaravan Logіstics" та громадськими організаціями "Ukraine Appeal", GlobalFire, Global Medic і Лігою українців Канади зібрали і відправили в Україну 11 тонн гуманітарної допомоги.