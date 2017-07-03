Канада продовжила військову місію в Україні на два роки
"Збройні Сили Канади надають військову підтримку і зміцнюють потенціал українських військ для підтримки зусиль України у зміцненні суверенітету, безпеки і стабільності", - йдеться в заяві канадського уряду.
У документі перераховані основні напрями, за якими надається підтримка, серед них: знешкодження боєприпасів, модернізація системи логістики, а також медичне навчання.
Український посол Андрій Шевченко підтвердив у своєму Twitter, що Канада оголосила про продовження військової тренувальної місії Unifier, в рамках якої в Україну буде відправлено близько двохсот канадських армійців.
Відповідне рішення також привітали міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд і міністр національної оборони Канади Харджит Сінгх Сейджан.
Цікаво, що російський посол в Оттаві вже засудив дії канадської сторони, назвавши їх "контрпродуктивними" і такими, що не сприяють реалізації Мінських угод.
Напередодні в Канаді висловилися за надання Україні летальної зброї, посилаючись на загострення агресії біля українських кордонів.
Раніше Конгрес українців Канади спільно з компанією "Сaravan Logіstics" та громадськими організаціями "Ukraine Appeal", GlobalFire, Global Medic і Лігою українців Канади зібрали і відправили в Україну 11 тонн гуманітарної допомоги.
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