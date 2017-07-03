Канада продовжила військову місію в Україні на два роки

Місія з близько двохсот канадських військових буде в Україні до 2019 року

Канада продовжила військову місію для підтримки Збройних Сил України до кінця березня 2019 року.

"Збройні Сили Канади надають військову підтримку і зміцнюють потенціал українських військ для підтримки зусиль України у зміцненні суверенітету, безпеки і стабільності", - йдеться в заяві канадського уряду.

У документі перераховані основні напрями, за якими надається підтримка, серед них: знешкодження боєприпасів, модернізація системи логістики, а також медичне навчання.

Український посол Андрій Шевченко підтвердив у своєму Twitter, що Канада оголосила про продовження військової тренувальної місії Unifier, в рамках якої в Україну буде відправлено близько двохсот канадських армійців.

Відповідне рішення також привітали міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд і міністр національної оборони Канади Харджит Сінгх Сейджан.

Цікаво, що російський посол в Оттаві вже засудив дії канадської сторони, назвавши їх "контрпродуктивними" і такими, що не сприяють реалізації Мінських угод.

Напередодні в Канаді висловилися за надання Україні летальної зброї, посилаючись на загострення агресії біля українських кордонів.

Раніше Конгрес українців Канади спільно з компанією "Сaravan Logіstics" та громадськими організаціями "Ukraine Appeal", GlobalFire, Global Medic і Лігою українців Канади зібрали і відправили в Україну 11 тонн гуманітарної допомоги.