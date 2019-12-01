Канада прийняла дівчину з Саудівської Аравії, яка втекла з країни через відмову від ісламу
Міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд підтвердила, що 18-річна Рахаф аль-Кунун вже прибула до країни. Фріланд назвала дівчину "хороброю новоспеченою канадкою", повідомляє Associatrd Press.
Рахаф аль-Кунун привернула увагу світової спільноти, коли втекла з країни та опинилася в аеропорту Таїланду, де мала пересісти на літак до Австралії й просити там притулку. Через проблеми з документами і тайською міграційною службою, дівчина забарикадувалася в готельному номері аеропорту та вимагала зустрічі з правозахисниками.
ООН відправило запити різним країнам з проханням надати Аль-Кунун політичний притулок. Дівчина розповідала свою історію в соціальних мережах, за якою слідкували тисячі людей. У Twitter та Facebook небайдужі навіть запустили флешмоб з хештегом #SaveRahaf (Врятуйте Рахаф).
Свобода релігії у Саудівській Аравії не захищена на законодавчому рівні. Якщо людина приймає іншу віру, її можуть звинуватити у відступництві, що карається смертю. Рахаф можуть також звинуватити й у тероризмі, оскільки закони королівства складені так, що шкода репутації країни, громадському устрою чи «атеїстичних поглядах» може бути злочином.
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