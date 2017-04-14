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Канада розширила санкції проти режиму Асада через хімічну атаку

Спеціальні економічні заходи розповсюджуються відтепер ще на 27 осіб
Міністерство закордонних справ Канади оголосило про введення нових санкцій проти режиму сирійського президента Башара Асада.
Канада розширила санкції проти режиму Асада через хімічну атаку Башар Асад. Фото: Reuters

Відповідна заява розміщена на сайті канадського уряду. Спеціальні економічні заходи, до яких відносяться заморожування активів і заборона на ведення будь-якої діяльності, розповсюджуються відтепер ще на 27 осіб.

"Сьогоднішні нові санкції проти ключових посадовців є частиною наших постійних зусиль для посилення тиску на режим Асада, щоб зупинити насильство проти невинних цивільних дітей, жінок та чоловіків. Атаки із застосуванням хімічної зброї минулого тижня в південній частині провінції Ідліб - це воєнний злочин, і вони є неприйнятними", - сказала глав МЗС Канади Христя Фріланд.

Уряд також відзначив що Канада орієнтована на підтримку сирійського народу і вже виділила 1,6 мільярда доларів на зусилля в області надання гуманітарної допомоги, безпеки, стабілізації та розвитку, на додаток до прийому понад 40 тисяч сирійських біженців.

Нагадаємо, що сирійський режим Асада звинуватив міжнародну коаліцію в авіаударі по складах хімічної зброї терористів "Ісламської держави" в Дейр-Ез-Зорі.

Як відомо, в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Американські військові та служби з розвідки перехопили повідомлення сирійських військових та експертів з хімічної зброї, в яких обговорювалася підготовка здійснення атаки зарином в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

 
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