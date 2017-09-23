Канада скоротить кількість відмов у візах для українців, – Порошенко
Про це Порошенко повідомив за результатами зустрічі з прем’єром Канади Джастіном Трюдо.
"З канадськими друзями домовились значно скоротити кількість відмов для українців при отриманні канадських віз. А термін дії візи пролонгувати на термін дії паспорта. Це лише перший етап. Сподіваємось, що Канада так само відкриє українцям двері, як і Європа", – зазначив Порошенко.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і Президент України Петро Порошенко під час зустрічі підтвердили міцні та тривалі зв'язки між Канадою і Україною та відданість подальшому поглибленню двосторонніх відносин.
Раніше Канада підтримала пропозицію України провести переговори щодо Угоди про спільне кіновиробництво, яке відкриє нові можливості для співпраці між кіновиробниками двох країн.
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