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Канада скоротить кількість відмов у візах для українців, – Порошенко

Також термін дії візи мають пролонгувати на термін дії паспорта
Президент України Петро Порошенко заявив, що домовився із Канадою про значне скорочення кількості відмов у візах для українців.
Канада скоротить кількість відмов у візах для українців, – Порошенко Фото: rian.com.ua

Про це Порошенко повідомив за результатами зустрічі з прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

"З канадськими друзями домовились значно скоротити кількість відмов для українців при отриманні канадських віз. А термін дії візи пролонгувати на термін дії паспорта. Це лише перший етап. Сподіваємось, що Канада так само відкриє українцям двері, як і Європа", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і Президент України Петро Порошенко під час зустрічі підтвердили міцні та тривалі зв'язки між Канадою і Україною та відданість подальшому поглибленню двосторонніх відносин.

Раніше Канада підтримала пропозицію України провести переговори щодо Угоди про спільне кіновиробництво, яке відкриє нові можливості для співпраці між кіновиробниками двох країн.

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