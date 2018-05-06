Канада та ОБСЄ засудили ув'язнення Сущенка
"Як колишня журналістка, я обурена арештом і засудженням українського журналіста Романа Сущенка до 12 років ув’язнення в Росії. Канада засуджує цю спробу репресувати тих, хто працює на захист правди", - написала глава МЗС Канади Христя Фріланд у Twitter.
Організація з безпеки і співробітництва в Європі також закликає Росію звільнити Романа Сущенка.
"Я засуджую вирок Романові Сущенку та закликаю Росію звільнити журналіста. Журналістика - це не злочин, працівники медіа повинні виконувати свою роботу в безпечних умовах, не боючись зазнати переслідувань, нападів чи ув’язнень", - написав представник ОБСЄ з питань свободи преси Арлем Дезір у Twitter.
Нагадаємо, що ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.
У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України і збирав секретні відомості про діяльність Збройних сил Росії і Росгвардії. У ГУР МОУ спростували цю заяву.
Як відомо, суд у Москві засудив до 12 років колонії суворого режиму українського журналіста Романа Сущенка.
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