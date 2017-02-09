Канада таємно вивезла з Чечні декілька десятків гомосексуалів, - ЗМІ

Канадський уряд в рамках таємної програми з недержавними організаціями вивезла з Чечні та інших регіонів Кавказу декілька десятків гомосексуалів.

Канадський уряд протягом трьох місяців таємно провозив у країну гомосексуалів з Росії, повідомляє The Globe and Mail з посиланням на джерела.

Загальна кількість людей, які таким чином виїхали з РФ до Канади становить 30 осіб. Більшість із них – чоловіки із Чечні, але є й жінки та представники інших регіонів Північного Кавказу. За сприяння уряду їм надавався статус біженців та підтримка.

"Евакуація, організована главою МЗС Христею Фріланд, не підпадає під дію міжнародних конвенцій та може нашкодити і так напруженим відносинам між Росією та Канадою", - зазначає видання.

Кімахі Пауелл, виконавчий директор канадської неурядової організації Rainbow Railroad, заявив, що зараз прийшов час публічно говорити про чеченських біженців, оскільки ті, хто хотів приїхати до Канади, зараз перебувають тут, а новоприбулі потребують допомоги з працевлаштуванням, навчання мови та консультування, які складно забезпечити, коли їх присутність тримається у секреті.

"Ми повинні були бути обережними щодо програми, щоб якнайдовше підтримувати їхню безпеку", - сказав пан Пауелл, з організації в Торонто, яка надає підтримку людям з ЛГБТ-спільноти, яким загрожує небезпека в інших країнах.

"Тепер ми повинні зосередити увагу на врегулюванні та інтеграції цих людей, і це важливо, щоб наша спільнота, яка піклується про них, знала, що вони тут, що вони в безпеці", - сказав він.

В уряді виданню повідомили, що поки Оттава не бажає публічно визнати цю операцію.

Як відомо, на початку квітня російське видання "Новая газета" оприлюднило метаріал про те, що в Чечні було затримано понад сто чоловіків, яких силовики запідозрили в гомосексуальності.

У свою чергу правозахисні організації Фінляндії та Швеції розпочали збір коштів на допомогу чеченцям, що зазнають утисків та переслідувань через сексуальну орієнтацію.