Канада у НАТО підтвердить підтримку України - МЗС
Про це заявили у МЗС Канади, передає "Укрінформ".
"Міністр підтвердить непорушну підтримку Канадою України і використає можливість обговорити із партнерами роботу НАТО, зокрема, щодо політичної ролі та зусиль із розбудови оборонних можливостей у Іраку чи Західних Балканах", - підкреслили у міністерстві.
Христя Фріланд також порушить тему безвідповідальної поведінки Росії.
"Міністр Фріланд та її колеги обговорять питання, що стосуються трансатлантичної безпеки, у тому числі координовану міжнародну відповідь на безвідповідальні дії Росії й роль НАТО у підтримці заснованого на правилах міжнародного порядку", - додали у відомстві.
"Упродовж усього саміту міністр наголошуватиме на лідерській ролі Канади у Альянсі, у тому числі її очільництві в багатонаціональній бойовій групі НАТО у Латвії", - йдеться у заяві.
Саміт міністрів закордонних справ країн НАТО відбудеться у Брюсселі 27 квітня.
Нагадаємо, що напередодня "Група семи" промислово розвинутих держав світу заявила про готовність посилити санкції проти Росії та підтвердила підтримку територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
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