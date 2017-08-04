Канада відмовляється від електронного голосування
Про це йдеться у відповіді міністра демократичних інституцій Канади Каріни Гоулд на звіт спеціального парламентського комітету, що вивчав питання реформування виборчої системи, повідомляє Укрінформ.
"Наразі ми не запроваджуватимемо електронне голосування. Хоча канадці вважають, що онлайн голосування на федеральних виборах мало б позитивний ефект на явку виборців, підтримка цієї ідеї залежить від гарантій того, що це не створить додаткових безпекових ризиків. Ми згодні із цим", – написала Гоулд.
Вона додала, що Канада також не робитиме голосування обов’язковим для громадян.
"Ми не робитимемо голосування обов’язковим, але уряд вживатиме заходи, направлені на заохочення більшої участі громадськості та підвищення явки виборців на федеральних виборах", – зазначається в документі.
Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак і міністр оборони Канади Хардж Сінгх Саджан підписали домовленість про співпрацю у сфері оборони.
Наступним кроком у розвитку співпраці у оборонній сфері між Канадою та Україною стане відкриття ринку зброї.
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