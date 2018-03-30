Канада вважає, що Україна поки не відповідає безвізовим вимогам

В уряді Канади додали, що уважно стежать за ситуацією в Україні

Уряд Канади наразі не розглядає можливості запровадження безвізового режиму поїздок для українців.

Про це йдеться у відповіді уряду країни на звіт Постійного комітету федерального парламенту із питань оборони, передає "Укрінформ".

"Уряд Канади рішуче налаштований вітати у країні усіх відвідувачів та полегшувати їм подорож, однак наразі не розглядає активно перегляд візових вимог для України", - стверджується у документі.

В уряді додали, що уважно стежать за ситуацією в Україні, однак вважають, що країна поки не відповідає безвізовим вимогам, які висуває Канада.

"До цих критеріїв входять соціально-економічні умови, міграційні тренди, стан дотримання прав людини, ідентифікаційні документи та паспортний режим, а також можливість контролю за кордонами й безпекова ситуація", - пояснюється у документі.

Окрім цього, у Канаді наголосили, що країна має візовий режим із більшістю країн світу і не проводить його перегляд на основі взаємності.

"Візовий режим – це найбільш ефективний механізм виявлення та припинення незаконної імміграції до Канади, оскільки ті, хто подає заявку на отримання віз, проходять безпекову перевірку й дослідження стану здоров'я. Оцінюється також намір подорожувальника та його можливість дотримуватися умов перебування в Канаді", - підсумовується в тексті.

Нагадаємо, що від листопада українцям потрібно менше документів, аби отримати довгострокову візу до Канади.

Відзначимо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що домовився із Канадою про значне скорочення кількості відмов у візах для українців.

Раніше Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко розповів, що в поточному році зафіксовано катастрофічно великий відсоток відмов українцям у канадських візах.