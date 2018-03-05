CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКанада введе збір біометричних даних для всіх прохачів віз з українським громадянством.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канада введе збір біометричних даних для українських прохачів віз
Зміни набудуть чинності вже влітку
Фото: РБК
"Біометричні дані (відбитки пальців і електронну фотографію) будуть вимагати у прохачів туристичних віз, дозволів на роботу, навчання і постійне проживання в Канаді", - повідомляє "Укрінформ".
При цьому біометрика буде збиратися у кожного прохача тільки раз в 10 років, незалежно від тривалості виданої візи.
Через це підвищиться ціна на канадську візу і складе 185 доларів.
Зміни набудуть чинності вже влітку цього року.
Раніше iPress.ua повідомляв, що уряд Канади наразі не розглядає можливості запровадження безвізового режиму поїздок для українців.
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