Канада введе збір біометричних даних для українських прохачів віз

Канада введе збір біометричних даних для всіх прохачів віз з українським громадянством.

"Біометричні дані (відбитки пальців і електронну фотографію) будуть вимагати у прохачів туристичних віз, дозволів на роботу, навчання і постійне проживання в Канаді", - повідомляє "Укрінформ".

При цьому біометрика буде збиратися у кожного прохача тільки раз в 10 років, незалежно від тривалості виданої візи.

Через це підвищиться ціна на канадську візу і складе 185 доларів.

Зміни набудуть чинності вже влітку цього року.