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Канада введе збір біометричних даних для українських прохачів віз

Зміни набудуть чинності вже влітку
Канада введе збір біометричних даних для всіх прохачів віз з українським громадянством.
Канада введе збір біометричних даних для українських прохачів віз Фото: РБК

"Біометричні дані (відбитки пальців і електронну фотографію) будуть вимагати у прохачів туристичних віз, дозволів на роботу, навчання і постійне проживання в Канаді", - повідомляє "Укрінформ".

При цьому біометрика буде збиратися у кожного прохача тільки раз в 10 років, незалежно від тривалості виданої візи.

Через це підвищиться ціна на канадську візу і складе 185 доларів.

Зміни набудуть чинності вже влітку цього року.

Раніше iPress.ua повідомляв, що уряд Канади наразі не розглядає можливості запровадження безвізового режиму поїздок для українців.

 

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