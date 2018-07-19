Канада виділила Україні $30 млн для розвитку малого підприємництва

Канада має намір надати 30 млн доларів для розвитку малого підприємництва в Україні.

"Міністр з питань міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо оголосила про початок нової програми фінансової підтримки інноваційних проектів, спрямованих на поліпшення економічних можливостей жінок і найбільш вразливих верств населення для подолання гендерної та соціально-економічної нерівності, в тому числі через створення для них сприятливих умов для підприємницької діяльності в Україні. Загальний фонд програми становить 30 млн доларів", - повідомляють на сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

Мінекономіки України та Міністерство з питань міжнародного розвитку Канади також домовилися про створення спільної робочої групи, яка визначить найбільш важливі напрями підтримки підприємництва, куди буде спрямовано виділені кошти.