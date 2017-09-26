Канада виділить Україні майже мільйони євро на сонячні електростанції
Восени цього року компанія розраховує завершити будівництво першої станції на території Нікопольського заводу феросплавів. Її потужність складе 10,5 МВт. вартістю - 14 млн євро, інформує "Слово і Діло" з посиланням на прес-службу компанії.
Навесні 2018 року TIU розпочне будівництво ще чотирьох об'єктів - трьох в Миколаївській області та одного в Херсонській.
Нагадаємо, Канадська парламентська опозиція обіцяє допомогти Україні протистояти агресії Росії і виступає за надання їй оборонної зброї.
Також начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що Канада дуже близька до ухвалення важливого політичного рішення про військову допомогу Україні.
Додамо, що Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Канади 23 вересня зустрівся з представниками канадського бізнесу, заявивши, що весь канадський бізнес готовий прийти в Україну.
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