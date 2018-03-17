Канада виділить ЗСУ понад чотири мільйони доларів
Для підтримки української оборони Канада виділяє 4,65 млн доларів на тренування Збройних сил України (ЗСУ). Гроші мають також піти на обладнання для першої допомоги, йдеться в заяві міністерки закордонних справ Канади Христі Фріланд, оприлюдненій на сайті відомства 16 березня.
"Від російської окупації Криму ми бачили серйозні порушення прав людини, скоєні державними органами РФ, зокрема, придушення свободи слова та зібрань, вибіркові арешти, катування, затримування та викрадення", – йдеться в заяві.
Оттава також закликала звільнити політичних в'язнів, як-от режисера Олега Сенцова, та пообіцяла продовжити допомагати серед іншого кримськотатарським організаціям.
Канада обіцяє зберігати санкції проти Росії і "не визнавати незаконне розширення виборів президента РФ на анексовану українську землю".
Нагадаємо, уряди Канади та Швеції виділили $2 млн на відновлення Донбасу.
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