Канада виключає скасування віз для українців

Канада працює над лібералізацією візового режиму з Україною, але скасовувати візи не буде.

Про це заявив посол країни Роман Ващук на Київському безпековому форумі, повідомляє LB.ua.

"Я не говорив би про можливий безвізовий режим України та Канади. Все залежить від міграційних рухів, які ми спостерігаємо", - сказав Ващук.

"Візова політика Канади визначається факторами, які важливі для нас. Ми тільки наприкінці минулого року скасували візи для Румунії та Болгарії, які понад 10 років є членами ЄС. Це поступовий процес. Наші представники посольства і Міністерства міграції проводять зустрічі в Україні. Ми будемо вивчати можливості покрокової лібералізації візового режиму між Україною і Канадою", - зазначив Ващук.

Раніше iPress.ua повідомляв, що уряд Канади наразі не розглядає можливості запровадження безвізового режиму поїздок для українців.