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Канада виводить війська з Румунії

“Канадська повітряна тактична група завершила свою чотиримісячну участь у місії НАТО з авіапатрулювання"
Канада завершила місію з авіапатрулювання у Румунії та повністю виведе свій військовий контингент з країни.
Канада виводить війська з Румунії Фото: ЕРА

Про це заявили у Міністерстві оборони Канади, повідомляє "Укрінформ".

“Канадська повітряна тактична група завершила свою чотиримісячну участь у місії НАТО з авіапатрулювання в Румунії”, - зазначили у Міноборони.

У відомстві додали, що 5 дислокованих у Румунії винищувачів та близько 135 канадських військових й обслуговуючого персоналу повернуться до Канади наприкінці січня. “Окрім авіапатрулювання, повітряна тактична група також регулярно тренувалася разом із румунськими колегами, у повітряних операціях, медичній підтримці, авіабезпеці, обслуговуванні літаків, командуванні та керуванні, а також підтриманні військового правопорядку”, - пояснили у Міноборони Канади.

Як відомо, військовослужбовці Збройних сил Канади вперше долучилися до авіапатрулювання в Румунії ще на початку 2014 року і з того часу двічі поверталися до країни на ротаційній основі. Ця місія є складовою операції REASSURANCE - внеску Канади до заходів із НАТО із підтримки безпеки у Центральній та Східній Європі.

Нагадаємо, що глави зовнішньополітичних відомств, а також міністри оборони США й Канади зустрілися в п'ятницю в Вашингтоні, обговоривши серед напрямів двосторонньої взаємодії українське питання й засудивши останню ескалацію з боку РФ у морі.

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03 01 2019 22:34
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