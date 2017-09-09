Канада й Україна почали переговори щодо угоди про спільне кіновиробництво

Як очікується, угода відкриє додаткові можливості для співпраці між кіновиробниками обох держав

Канада підтримала пропозицію України провести переговори щодо Угоди про спільне кіновиробництво, яке відкриє нові можливості для співпраці між кіновиробниками двох країн.

Про це пише "Укрінформ".

Як повідомляє в суботу прес-служба посольства України в Канаді, відповідний лист посол України в Канаді Андрій Шевченко отримав від міністра канадської спадщини Мелані Жолі (Mélanie Joly).

"Україна – це важливий партнер Канади, і я щаслива, що наші дві країни будуть працювати над угодою про спільне виробництво в інтересах наших виробників аудіовізуальної продукції", – цитує прес-служба посольства лист міністра, адресований міністру культури України Євгену Нищуку.

Міністр канадської спадщини пропонує в переговорах використовувати "нову модельну угоду", розроблену Канадою. Найближчим часом сторони мають визначити офіційних переговірників для початку роботи над документом.

Як очікується, угода відкриє додаткові можливості для співпраці між кіновиробниками обох держав, спростить юридичну базу і знизить собівартість виробництва.

"Існує серйозне змагання за можливість підписати угоду про спільне виробництво з Канадою. Я радий, що Канада прислухалася до наших аргументів на користь негайного початку переговорів з Україною. Це означає більше якісного та конкурентоспроможного кіно і телебачення для обох країн", – сказав посол Шевченко.

Посольство України зазначає, що офіційне повідомлення канадського уряду було надіслано напередодні Дня українського кіно, який в цьому році відзначається 9 вересня.

Нагадаємо, в червні Верховна Рада ухвалила у першому читанні два законопроекти щодо державної підтримки українського кінематографу.

Раніше Верховна Рада підтримала законопроект про державну підтримку кінематографії в Україні з правками Президента Петра Порошенка.