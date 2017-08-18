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Канада забирає свої війська із Польщі

Йдеться про 200 канадських військовослужбовців
Канада згортає свою військову присутність в Польщі, яке тривала з моменту анексії Росією Криму.
Канада забирає свої війська із Польщі Фото: ukrinform.ua

Йдеться про 200 канадських військовослужбовців, які з травня 2014 року перебували в Польщі і регулярно брали участь в різних навчаннях по всій Європі. Частина військової техніки і спорядження з Польщі буде переправлено в Латвію, де дислокується очолюваний Канадою багатонаціональний батальйон.

"Канада є надійним прибічником НАТО й рішуче налаштована зробити свій внесок як член Альянсу. Протягом останніх трьох років Сухопутна тактична група у Польщі демонструвала відданість Канади безпеці й стабільності в Центральній та Східній Європі і ця відданість продовжується у інших операціях", - сказав генерал-лейтенант Стівен Боус, керівник Об'єднаного оперативного центру ЗС Канади, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, під час саміту НАТО в 2016 році Канада погодилася надіслати свої війська разом з технікою в Латвію і очолити багатонаціональний батальйон, який буде знаходитися в Прибалтиці з метою стримування можливої ​​російської агресії. По батальйону виділили також США, Німеччина і Великобританія, які розгорнули свої війська в інших прикордонних з Росією державах-членах Альянсу.

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18 08 2017 08:57
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