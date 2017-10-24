Канада закликала відсторонити Росію від участі в Олімпійських Іграх-2018
На думку Сміт, яка є членом МОК і членом спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні, таке рішення допомогло б забезпечити чистоту майбутніх Ігор-2018, повідомляє Insidethegames.
Заява про застосування санкцій було зроблено на засіданні НОК Канади у Ванкувері після того, як президент Росії Володимир Путін звинуватив США в тиску на МОК з метою недопущення Росії до Олімпіади в Південній Кореї.
"Ми вітаємо роботу двох комісій на чолі з Самуелем Шмідом і Денисом Освальдом, однак ця робота докладна і вимагає часу. Якщо висновки комісій не можуть бути зроблені негайно, ми просимо вжити заходів, що включають тимчасове відсторонення Росії, для того, щоб забезпечити чистоту зимових Олімпійських ігор, до яких залишилося 112 днів", - сказала Сміт.
Як відомо, Національний антидопінговий центр України (НАДЦ) вимагає залучення Росії до відповідальності за порушення міжнародних антидопінгових правил, у тому числі шляхом усунення російських спортивних федерацій від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року.
Нагадаємо, комісії МОК під керівництвом Шміда та Освальда перевіряють висновки канадського юриста Річарда Макларена про можливе існування державної допінгової системи в Росії і причетності до неї російських олімпійців.
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