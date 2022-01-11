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Канада запровадила нові санкції проти Ірану

Ольга
Матарикіна
Підсанкційним особам забороняється в’їзд до Канади, а усе їхнє майно та кошти на території цієї країни заморожуються.
Канада запровадила нові санкції проти Ірану Фото: Укрінформ
Канада запровадила санкції проти деяких посадовців і установ Ірану, винних у порушенні прав людини та дестабілізації міжнародної безпеки.
 
Про це повідомили у МЗС Канади.
 
"До цього санкційного переліку входять чотири фізичні та дві юридичні особи, в тому числі високопосадовці та відомі прибічники режиму. Канада має причини вважати, що ці особи брали участь у грубих і систематичних порушеннях прав людини в Ірані або в шкідливих діях режиму за кордоном", – йдеться у повідомленні.
 
У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що жорстоке переслідування Іраном протестувальників продовжує порушувати права людини. "Канада не мовчатиме, спостерігаючи за цією агресією, та робить конкретні кроки для реагування на обурливі та дестабілізуючі дії режиму як усередині країни, так і за її межами", – запевнили у МЗС.
 
Нагадаємо, у жовтні Канада тричі розширювала санкції проти Ірану.
На початку жовтня до санкційного переліку було внесено 25 фізичних та дев'ять юридичних осіб, згодом – ще 17 юридичних та три фізичні, а потім – ще шість фізичних та чотири юридичних. Загалом канадські санкції діють проти понад 265 іранських юридичних та фізичних осіб. 
Канада ще у 2012-му році визнала Іран державою-спонсором тероризму та розірвала з ним дипломатичні відносини.
 
 
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01 11 2022 08:13
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