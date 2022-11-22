Канада запроваджує нові санкції проти Білорусі
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Канада накладе санкції ще на 22 білоруських чиновників, а також на 16 білоруських компаній, що займаються військовим виробництвом, технологіями, інжинірингом, банківською справою і залізничними перевезеннями.
МЗС пояснило, що серед цих чиновників є ті, хто причетний до розміщення і транспортування російського військового персоналу і техніки, які беруть участь у вторгненні в Україну.
Як зазначає Reuters, Канада є однією з кількох країн, які наклали жорсткі фінансові санкції на росію за її вторгнення в Україну 24 лютого і подальшу війну, для якої вона використовувала Білорусь як плацдарм.
За даними міністерства закордонних справ, країна ввела санкції проти більш ніж 1500 осіб і груп, в тому числі з Білорусі.
Раніше повідомлялось, що Китай частково призупинив купівлю нафти з рф.
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