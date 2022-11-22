Канада запроваджує нові санкції проти Білорусі

Канада заявила про запровадження додаткових санкцій щодо представників Білорусі. Причиною для цього називають підтримку війни рф проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Канада накладе санкції ще на 22 білоруських чиновників, а також на 16 білоруських компаній, що займаються військовим виробництвом, технологіями, інжинірингом, банківською справою і залізничними перевезеннями.

МЗС пояснило, що серед цих чиновників є ті, хто причетний до розміщення і транспортування російського військового персоналу і техніки, які беруть участь у вторгненні в Україну.

Як зазначає Reuters, Канада є однією з кількох країн, які наклали жорсткі фінансові санкції на росію за її вторгнення в Україну 24 лютого і подальшу війну, для якої вона використовувала Білорусь як плацдарм.

За даними міністерства закордонних справ, країна ввела санкції проти більш ніж 1500 осіб і груп, в тому числі з Білорусі.

Раніше повідомлялось, що Китай частково призупинив купівлю нафти з рф.