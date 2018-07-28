Канада засудила проведену Росією "насильницьку інтеграцію Криму"
"Канада підтверджує свою незмінну прихильність територіальній цілісності України і засуджує дії, вжиті Росією для насильницької інтеграції Кримського півострова в Росію, в тому числі через відкриття в травні 2018 року моста через Керченську протоку", - сказано в заяві, опублікованій на сайті уряду Канади.
В Канаді нагадали про "серйозні порушення прав людини" в окупованому Криму. Зокрема, йдеться про придушення свободи слова, арешти, тортури і затримання.
Крім того, канадський уряд закликав звільнити всіх незаконно затриманих українських громадян.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Канади Харджит Саджан заявив, що Канада незмінно підтримує Україну у боротьбі з російською агресією.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України уклало з Міністерством національної оборони і збройними силами Канади технічну угоду, яка поліпшить співпрацю у сфері військової підготовки.
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