Канада засудила проведену Росією "насильницьку інтеграцію Криму"

Росія порушила міжнародне право, анексувавши Крим. Про це сказано в заяві, опублікованій на сайті уряду Канади. "Канада підтверджує свою незмінну прихильність територіальній цілісності України і засуджує дії, вжиті Росією для насильницької інтеграції Кримського півострова в Росію, в тому числі через відкриття в травні 2018 року моста через Керченську протоку", - сказано в заяві. В Канаді нагадали про "серйозні порушення прав людини" в окупованому Криму. Зокрема, йдеться про придушення свободи слова, арешти, тортури і затримання. Крім того, канадський уряд закликав звільнити всіх незаконно затриманих українських громадян. У Канаді підтвердили свою повагу до територіальної цілісності України

Росія порушила міжнародне право, анексувавши Крим.

"Канада підтверджує свою незмінну прихильність територіальній цілісності України і засуджує дії, вжиті Росією для насильницької інтеграції Кримського півострова в Росію, в тому числі через відкриття в травні 2018 року моста через Керченську протоку", - сказано в заяві, опублікованій на сайті уряду Канади.

В Канаді нагадали про "серйозні порушення прав людини" в окупованому Криму. Зокрема, йдеться про придушення свободи слова, арешти, тортури і затримання.

Крім того, канадський уряд закликав звільнити всіх незаконно затриманих українських громадян.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Канади Харджит Саджан заявив, що Канада незмінно підтримує Україну у боротьбі з російською агресією.