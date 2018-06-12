Канада збільшила кількість відмов у наданні віз українцям

Кількість відмов у наданні віз українцям збільшилася в цьому році на 26%

Україна та Канада не можуть досягти компромісу в питанні надання українцям дозволів на безвізові поїздки.

"На жаль, у питанні безвізового режиму я великого прогресу не бачу. Більш того, в 2018 році ми знову зафіксували зростання кількості відмов у візах громадянам України. Зараз цей показник досяг 26%", - повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко, інформує "Дзеркало тижня".

Він наголосив, що причин, які б пояснили такі високі показники відмов у візах, немає.

"Мета наших обох держав чітка: ми повинні дати людям вільні можливості для подорожей", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, Україна скасувала візи для канадців у вересні 2005 року.

Раніше iPress.ua повідомляв, що уряд Канади наразі не розглядає можливості запровадження безвізового режиму поїздок для українців.