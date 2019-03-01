Канадець хотів проникнути в Білий дім, щоб подарувати Трампу віскі

Секретна служба США затримала громадянина Канади Йєнні Георгопулоса, який спробував проникнути в Білий дім, щоб подарувати президенту Америки Дональду Трампу дві пляшки віскі й попросити американського лідера знайти йому дружину.

"Згідно із заявою поліцейських, співробітник секретної служби зловив Георгопулоса, який намагався перелізти через огорожу з боку північного паркану Білого дому незадовго після опівночі 2 січня", - йдеться в повідомленні "УНН".

У поліції заявили, що агент помітив, як канадець підняв шлагбаум, на якому було написано "Стороннім вхід заборонено", і порадив чоловікові покинути заборонену зону.

У відповідь Георгопулос заявив, що знаходився там, щоб відвідати президента, тому що він "хотів, щоб президент допоміг знайти йому дружину".

Георгопулос також сказав, що у нього є дві пляшки віскі Crown Royal для президента США.

Зазначається, що Георгопулос зізнався, що ігнорував заборонні знаки і нещодавно був заарештований за погрози членам сім'ї. Правоохоронці також повідомили, що чоловік зізнався, що переслідував свого двоюрідного брата.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у середу, що він самотньо провів різдвяні канікули у Вашингтоні під час часткового закриття уряду.

Додамо, Президент США Дональд Трамп 24 грудня взяв участь у роботі колл-центру Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (НОРАД), приймаючи дзвінки від дітей з усіх країн і відповідаючи на їхні запитання про місцеперебування Санта-Клауса. Американський президент поспілкувався із семирічною дівчинкою на ім'я Коллман. Під час бесіди він випадково проговорився, що Санти не існує.