Канадець випадково зняв на дрон сутичку вовка з лосем, - ВІДЕО Лосю вдалося втекти на глибоку воду

Житель Канади Ден Найстедт знімав з дрона панораму озера Онтаріо і побачив, як вовк нападає на лося.

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Хижак раптово вискочив з лісу і вчепився в ногу лося, який стояв на мілководді. Сутичка тривала близько 6 хвилин. Відео Northern Ontario Moose vs Wolf Нагадаємо, що на індонезійському острові Сулавесі гігантський пітон повністю проковтнув дорослого чоловіка.

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