CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖитель Канади Ден Найстедт знімав з дрона панораму озера Онтаріо і побачив, як вовк нападає на лося.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канадець випадково зняв на дрон сутичку вовка з лосем, - ВІДЕО
Лосю вдалося втекти на глибоку воду
printscreen
Хижак раптово вискочив з лісу і вчепився в ногу лося, який стояв на мілководді. Сутичка тривала близько 6 хвилин.
Відео Northern Ontario Moose vs Wolf
Нагадаємо, що на індонезійському острові Сулавесі гігантський пітон повністю проковтнув дорослого чоловіка.
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11 10 2017 23:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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