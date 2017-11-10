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Канадець випадково зняв на дрон сутичку вовка з лосем, - ВІДЕО

Лосю вдалося втекти на глибоку воду
Житель Канади Ден Найстедт знімав з дрона панораму озера Онтаріо і побачив, як вовк нападає на лося.
Канадець випадково зняв на дрон сутичку вовка з лосем, - ВІДЕО printscreen

Хижак раптово вискочив з лісу і вчепився в ногу лося, який стояв на мілководді. Сутичка тривала близько 6 хвилин.

Відео Northern Ontario Moose vs Wolf

Нагадаємо, що на індонезійському острові Сулавесі гігантський пітон повністю проковтнув дорослого чоловіка.

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11 10 2017 23:21
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