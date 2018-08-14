Канадська компанія передасть українській армії снайперські гвинтівки на $770 тисяч

За його словами, зброю, швидше за все, доставлять уже восени цього року

Канадська компанія PGW Defense Technologies, яка спеціалізується на оборонних технологіях, підтвердила договір із Україною про постачання снайперських гвинтівок на суму близько $770 тис.

"Чимало канадців мають українське походження, і я абсолютно впевнений, що кожен українець у Канаді, напевно, підтримує схожі ініціативи щодо захисту потреб своєї Батьківщини", – розповів в інтерв’ю UATV власник компанії PGW Defense Technologies Росс Спагруд, інформує "Європейська правда".

Угода передбачає постачання систем снайперської гвинтівки LRT-3, 0,50 калібру, а також певну післяпродажну підтримку, обслуговування та навчання.

Також, США нададуть Україні $250 мільйонів на озброєння.