CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКанадська компанія PGW Defense Technologies, яка спеціалізується на оборонних технологіях, підтвердила договір із Україною про постачання снайперських гвинтівок на суму близько $770 тис.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канадська компанія передасть українській армії снайперські гвинтівки на $770 тисяч
За його словами, зброю, швидше за все, доставлять уже восени цього року
Фото: uatv.ua
"Чимало канадців мають українське походження, і я абсолютно впевнений, що кожен українець у Канаді, напевно, підтримує схожі ініціативи щодо захисту потреб своєї Батьківщини", – розповів в інтерв’ю UATV власник компанії PGW Defense Technologies Росс Спагруд, інформує "Європейська правда".
Угода передбачає постачання систем снайперської гвинтівки LRT-3, 0,50 калібру, а також певну післяпродажну підтримку, обслуговування та навчання.
Також, США нададуть Україні $250 мільйонів на озброєння.
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