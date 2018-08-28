Канадські гори засипало снігом

На лижних курортах у канадських Скелястих горах в провінції Альберта випав сніг.

"Вебкамери, розміщені на території гірськолижного курорту Сонячне містечко в національному парку Банф, свідчать, що схили стали білими задовго до того, як літні туристи звільнять їх для лижників", - передає CBC News.

Шар снігу вкрив також кілька інших гірських долин та трасу між містом Канмор і Калгарі.

Хоча кількість снігу, що випав у горах, є досить незначною, такий ранній снігопад трапляється нечасто. При цьому, у місті Калгарі, розташованому за 150 км від Сонячного містечка, стовпчик термометра піднявся до 20 градусів тепла.

CBC додає, що снігопад у цей період року все ж бував в Альберті й раніше. Так, 8-10 вересня 2014 року на Калгарі випало більш, ніж 35 см снігу. Ця природна аномалія спричинила суттєві перебої у роботі громадського транспорту та муніципальних служб, а також позбавила сотні будинків електроенергії та зламала тисячі дерев.



Фото: cbc.ca

Нагадаємо, що в червні на півдні канадської провінції Ньюфаундленд та Лабрадор за кілька годин випало близько 12 см снігу.