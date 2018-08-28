Канадські гори засипало снігом
"Вебкамери, розміщені на території гірськолижного курорту Сонячне містечко в національному парку Банф, свідчать, що схили стали білими задовго до того, як літні туристи звільнять їх для лижників", - передає CBC News.
Шар снігу вкрив також кілька інших гірських долин та трасу між містом Канмор і Калгарі.
Хоча кількість снігу, що випав у горах, є досить незначною, такий ранній снігопад трапляється нечасто. При цьому, у місті Калгарі, розташованому за 150 км від Сонячного містечка, стовпчик термометра піднявся до 20 градусів тепла.
CBC додає, що снігопад у цей період року все ж бував в Альберті й раніше. Так, 8-10 вересня 2014 року на Калгарі випало більш, ніж 35 см снігу. Ця природна аномалія спричинила суттєві перебої у роботі громадського транспорту та муніципальних служб, а також позбавила сотні будинків електроенергії та зламала тисячі дерев.
Фото: cbc.ca
Нагадаємо, що в червні на півдні канадської провінції Ньюфаундленд та Лабрадор за кілька годин випало близько 12 см снігу.
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