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Канадські хокеїсти провели матч в українських вишиванках, - ВІДЕО ФОТО

Поєдинок під назвою "Українська ніч" завершився перемогою цієї команди
Гравці канадської команди "Дофінські Королі" одягнули на черговий матч Молодіжної хокейної ліги (MJHL) форму у вигляді української вишиванки. Захід пройшов в рамках спеціального шоу під назвою "Українська ніч".
Канадські хокеїсти провели матч в українських вишиванках, - ВІДЕО ФОТО Фото: twitter.com/dauphinkings

Спортсмени вийшли на гру в екіпіровці, на якій крім орнаменту, кирилицею було написано назву команди та прізвища хокеїстів. Вихід гравців на лід також супроводжувався оголошенням їхніх імен українською мовою.

Місто Дофін відоме потужною українською діаспорою, ледь не половина його жителів має українське коріння. Більше 40% населення має українське походження.

Сам поєдинок завершився перемогою "Королів" з рахунком 3:2, йдеться на офіційній сторінці команди у Twitter.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів кадрові перестановки в своєму уряді. МЗС Канади очолила Христя Фріланд, матір якої - українка.

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30 01 2017 14:17
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