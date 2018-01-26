Канадський мільярдер Баррі Шерман і його дружина були вбиті - слідство
Представник поліції Сьюзан Гомес повідомила, що слідчі прийшли до такого висновку після шести тижнів розслідування, але відмовилася обговорювати можливі мотиви вбивць і можливих підозрюваних, передає AP.
"У нас є достатньо доказів, щоб назвати це подвійним убивством, і що Хані і Баррі Шермани були насправді мішенню", - сказала Гомес.
Вона сказала, що востаннє їх бачили живими ввечері в середу, 13 грудня. Їх тіла були виявлені вранці в п'ятницю 15 грудня 2017 року.
Нагадаємо, що 15 грудня в канадському Торонто були знайдені мертвими канадський мільярдер Баррі Шерман і його дружина Хані.
Баррі Шерман - засновник і очільник фармацевтичного гіганта Apotex, який спеціалізується на виробництві генериків (непатентованих лікарських препаратів). Він був одним з найбагатших людей Канади і видатним філантропом.
Хані Шерман була членом правління декількох лікарень, благодійних організацій та єврейських організацій.
Статок Шермана оцінювався в $3,65 млрд, він знаходився на 15 місці серед найбагатших людей Канади.
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