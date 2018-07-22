Канадський міністр приїхала на Донбас
"22 липня в Донецькій області відбулася зустріч командувача ООС генерал-лейтенанта Сергія Наєва з делегацією Канади на чолі з міністром міжнародного розвитку та франкофонії Марі-Клод Бібо. У заході також взяли участь надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук, керівник УВКБ ООН в Україні Пабло Матеу й інші", - повідомив прес-центр операції.
Зокрема, канадській делегації були представлені відеозаписи з камер спостереження, які зафіксували порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Наєв також подякував Бібо за "підтримку й солідарність з народом України у боротьбі з російським агресором". Командувач ООС також відзначив внесок уряду Канади в розвиток Збройних Сил України.
"Ми переконані, що Україна й Канада й надалі, в підтвердження двосторонніх відносин особливого партнерства, безумовно й неухильно будуть виконувати взяті на себе зобов'язання й поглиблювати їх в економічній, політичній, гуманітарній, культурній та безпековій сферах", - зазначив Наєв.
Візит Бібо розпочався 19 липня. Вона зустрілася в Києві з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом й членами уряду, після чого поїхала в регіони України: Дніпро, в Харківську область, Донецьку область.
23 липня вона повернеться до Києва.
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