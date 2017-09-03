НОВИНИВерхня палата канадського парламенту, Сенат, затвердила Угоду про зону вільної торгівлі з Україною в другому читанні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канадський сенат ратифікував Угоду про зону вільної торгівлі з Україною
Сенату залишається прийняти документ у третьому читанні після затвердження його відповідним Комітетом
Фото: zn.ua
"Сенат Канади ратифікував Угоду про вільну торгівлю у другому читанні. "За": проголосували 102 сенатори зі 105", - повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на сторінці у Facebook.
Сенату залишається прийняти документ у третьому читанні після затвердження його відповідним Комітетом. Далі угоду має підписати Генерал-Губернатор Канади.
Верховна Рада України збирається ратифікувати документ найближчим часом.
Нагадаємо, що 15 лютого нижня палата федерального парламенту Канади більшістю голосів підтримала ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною в третьому і остаточному читанні.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 03 2017 12:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків