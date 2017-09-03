Канадський сенат ратифікував Угоду про зону вільної торгівлі з Україною

Сенату залишається прийняти документ у третьому читанні після затвердження його відповідним Комітетом

Верхня палата канадського парламенту, Сенат, затвердила Угоду про зону вільної торгівлі з Україною в другому читанні.

"Сенат Канади ратифікував Угоду про вільну торгівлю у другому читанні. "За": проголосували 102 сенатори зі 105", - повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на сторінці у Facebook.

Сенату залишається прийняти документ у третьому читанні після затвердження його відповідним Комітетом. Далі угоду має підписати Генерал-Губернатор Канади.

Верховна Рада України збирається ратифікувати документ найближчим часом.

Нагадаємо, що 15 лютого нижня палата федерального парламенту Канади більшістю голосів підтримала ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною в третьому і остаточному читанні.