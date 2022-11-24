ПОЛІТИКА НОВИНИТренування зосереджується на виявленні, знешкодженні вибухівки та її використанні для підриву
"Канада підтримує Україну, коли її героїчні збройні сили продовжують боротися проти російського незаконного та невиправданого вторгнення", - запевнила міністр оборони.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канадці в Польщі навчають українських саперів
Фото: Canadian Armed Forces in Ukraine
Військові з Канади розпочали викладати у Польщі спеціалізований навчальний курс українським саперам.
Про це у Twitter написала міністр оборони Канади Аніта Ананд.
“Сьогодні близько 40 військовослужбовців Збройних сил Канади розпочали викладати перший курс для українських саперів у Польщі. Тренування зосереджується на виявленні, знешкодженні вибухівки та її використанні для підриву", - вказала Ананд.
Вона наголосила, що “ці навички рятуватимуть життя та допоможуть українцям захистити свою державу”.
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24 11 2022 09:48 МЕДІА
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