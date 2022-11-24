Канадці в Польщі навчають українських саперів

Військові з Канади розпочали викладати у Польщі спеціалізований навчальний курс українським саперам.

Про це у Twitter написала міністр оборони Канади Аніта Ананд.

“Сьогодні близько 40 військовослужбовців Збройних сил Канади розпочали викладати перший курс для українських саперів у Польщі. Тренування зосереджується на виявленні, знешкодженні вибухівки та її використанні для підриву", - вказала Ананд.

Вона наголосила, що “ці навички рятуватимуть життя та допоможуть українцям захистити свою державу”.

"Канада підтримує Україну, коли її героїчні збройні сили продовжують боротися проти російського незаконного та невиправданого вторгнення", - запевнила міністр оборони.