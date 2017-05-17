Канал Коломойського винен запорізькому "Металургу" понад 6 млн грн боргу
18 жовтня 2016 року Господарський суд міста Києва ухвалив відповідне рішення за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Професійний футбольний клуб Металург Запоріжжя до Товариства з обмеженою відповідальністю Гравіс-Кіно (телеканал "2+2"), повідомляє "Футбол 24".
2 лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив це рішення без змін, а апеляційну скаргу "2+2" без задоволення.
14 березня Вищий господарський суд України не задовольнив і касаційну скаргу телеканалу.
У лютому 2017 року ТОВ Гравіс-Кіно звернулося до Господарського суду Києва з заявою про відстрочку виконання рішення суду на 5 років, але в цьому також отримало відмову.
17 березня 2017 року на виконання рішення суду відділ примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби у м. Києві видав відповідний наказ.
4 травня Гравіс-Кіно звернулося до Господарського суду Києва з проханням розстрочити виконання рішення про стягнення боргу строком на один рік – до травня 2018 року. Розгляд цієї заяви призначений на 23 травня.
5 травня до суду також надійшла скарга Гравіс-Кіно на дії та постанови державного виконавця. ЇЇ розгляд призначено на 8 червня.
Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ Професійний футбольний клуб Металург-Запоріжжя з 10 березня 2016 року перебуває в стані припинення на підставі рішення Господарського суду Запорізької області про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
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