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Канал Мураєва заплатив Ляшку 219 тисяч грн за шість ефірів

Сукупно дохід Ляшка в 2016 році становив 1 027 918 гривень
Голова Радикальної партії Олег Ляшко оприлюднив свою декларацію за 2016 рік.
Канал Мураєва заплатив Ляшку 219 тисяч грн за шість ефірів Олег Ляшко. Фото: blablaface.net

Серед доходів політика вказано 218 750 гривень гонорарів від компанії "Новини 24 години" (мовить під логотипом Newsone), інформує "LB.ua".

Політик у травні-липні 2016 року вів на телеканалі програму "Правда Ляшка". Всього в ефір вийшло шість випусків.

Сукупно дохід Ляшка в 2016 році становив 1 027 918 гривень. Окрім переказів від Newsone, він отримав 156 тис. гривень депутатської зарплати, 170 тис. гривень на забезпечення депутатської діяльності та 346 тис. гривень як відсотки від вкладів в "Ощадбанку" і банку "Аркада".

Серед заощаджень депутат задекларував 30 тис. доларів, 70 тис. євро і 400 тис. гривень готівкою, а також 1,9 млн гривень на рахунку в банку "Аркада", 391 тис. гривень і 700 тис. доларів в Ощадбанку.

Нагадаємо, що Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області.

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