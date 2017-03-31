Канал Мураєва заплатив Ляшку 219 тисяч грн за шість ефірів
Серед доходів політика вказано 218 750 гривень гонорарів від компанії "Новини 24 години" (мовить під логотипом Newsone), інформує "LB.ua".
Політик у травні-липні 2016 року вів на телеканалі програму "Правда Ляшка". Всього в ефір вийшло шість випусків.
Сукупно дохід Ляшка в 2016 році становив 1 027 918 гривень. Окрім переказів від Newsone, він отримав 156 тис. гривень депутатської зарплати, 170 тис. гривень на забезпечення депутатської діяльності та 346 тис. гривень як відсотки від вкладів в "Ощадбанку" і банку "Аркада".
Серед заощаджень депутат задекларував 30 тис. доларів, 70 тис. євро і 400 тис. гривень готівкою, а також 1,9 млн гривень на рахунку в банку "Аркада", 391 тис. гривень і 700 тис. доларів в Ощадбанку.
Нагадаємо, що Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області.
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