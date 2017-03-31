Канал Мураєва заплатив Ляшку 219 тисяч грн за шість ефірів

Голова Радикальної партії Олег Ляшко оприлюднив свою декларацію за 2016 рік.

Серед доходів політика вказано 218 750 гривень гонорарів від компанії "Новини 24 години" (мовить під логотипом Newsone), інформує "LB.ua".

Політик у травні-липні 2016 року вів на телеканалі програму "Правда Ляшка". Всього в ефір вийшло шість випусків.

Сукупно дохід Ляшка в 2016 році становив 1 027 918 гривень. Окрім переказів від Newsone, він отримав 156 тис. гривень депутатської зарплати, 170 тис. гривень на забезпечення депутатської діяльності та 346 тис. гривень як відсотки від вкладів в "Ощадбанку" і банку "Аркада".

Серед заощаджень депутат задекларував 30 тис. доларів, 70 тис. євро і 400 тис. гривень готівкою, а також 1,9 млн гривень на рахунку в банку "Аркада", 391 тис. гривень і 700 тис. доларів в Ощадбанку.

Нагадаємо, що Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області.