Канали понад 150 країн світу купили право транслювати бій Кличка, - Джошуа

Бій Кличко - Джоуша зможуть побачити практично у всьому світі

Поєдинок між українським боксером Володимиром Кличком і чемпіоном світу за версією IBF в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа покажуть більш ніж в 150 країнах світу.

Про це повідомляє видання Ran.de.

Бій відбудеться 29 квітня в Лондоні на стадіоні Уемблі. На даний момент продано понад 80 тисяч квитків. Усього стадіон прийме близько 90 тисяч уболівальників. На кону поєдинку будуть титули за версіями IBF і WBA.

Президент WBA Джилберто Мендоса заявив, що переможець бою Кличко - Джошуа повинен буде боксувати проти кубинського боксера Луїса Ортіса.

Пізніше відбулася перша прес-конференція Кличка і Джошуа, в ході якої боксери провели дуель поглядів.

Раніше екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-4, 54 КО) заявив, що хоче втретє в кар'єрі стати чемпіоном світу, а також бути для всіх прикладом для наслідування.