Кандидат на крісло прем'єра Нідерландів каже, що "викине на смітник" асоціацію України з ЄС
Під час дебатів перед виборами, які пройдуть 15 березня, у ефірі національного телебачення політик пообіцяв, що постанову нижньої палати парламенту про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною і ЄС, якщо стане прем'єр-міністром, повідомляє EUObserver.
Бума, який претендує на роль наступного голови уряду своєї країни, сказав, що не може передбачити зараз, що і як зробить. А потім несподівано додав, що збирається скасувати ратифікацію українсько-європейської угоди.
Перед тим, 24 лютого, під час дебатів на Radio 1 Бума почав критикувати ЄС, наголошуючи, що всі інші країни теж відмовляться від членства, як це зробила Велика Британія, якщо союз не проведе "рішучі" реформи.
"Якщо Європа продовжить свій курс, Brexit буде не останнім подібним випадком", - сказав Бума.
Видання зауважує, що "правоцентристська" Християнсько-демократична партія Буми входить у Європейську народну партію - найбільшу політичну силу в Європарламенті, яка традиційно лояльна до ЄС.
Однак, Бума, схоже, намагається схилити на свій бік виборців, розчарованих євроінтеграцією, які бояться напливу мігрантів. На цьому ж намагається грати і головний нідерландський популіст Герт Вільдерс, який вороже ставиться до ЄС.
Нагадаємо, що нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.
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