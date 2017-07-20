Кандидат Трампа на посаду посла США в РФ має бізнес в Україні і Росії, – ЗМІ
За інформацією Reuters, афільовані з ним компанії заснували в Україні кілька великих активів. Так, на початку 2000-их років компанія Huntsman International Corporation, що зареєстрована в шате Юта, була співвласником українсько-американського підприємства ТОВ "Хантсман-Стирол". Бізнес-партнером американської сторони в даному підприємстві був концерн "Стірол", який в той час належав громадянину США українського походження Алексу Ровту.
У 2010 році "Стірол", виробничі потужності якого розташовані на окупованій території Донбасу, був викуплений групою Ostchem Дмитра Фірташа.
На сьогодні основний бізнес Джона Хантсмана в Україні представлений ТОВ "Хантсман-НМГ" (Київ). За допомогою даної компанії Huntsman International Corporation здійснює реалізацію хімічної продукції і матеріалів російського ЗАТ "Хантсман-НМГ" (м. Обнінськ, РФ), інформує "Економічна правда".
Слід зазначити, що згідно з даними з відкритих джерел, з 1993 по 2001 роки Хантсман обіймав посаду голови Huntsman Corporation, заснованої його батьком. Хантсман обіймав посади в радах директорів Chevron, Caterpillar, Ford і Hilton.
Нагадаємо, що 57-річний Джон Хантсман сьогодні є головою аналітичного центру Atlantic Council і очолює фонд боротьби з раком. Раніше Хантсман обіймав посади посла США в Китаї і Сінгапурі, був помічником заступника міністра торгівлі США у справах Східної Азії і Тихоокеанського регіону.
Хантсман народився в сім'ї мормонів, був мормонским проповідником на Тайвані. Політик одружений, у нього семеро дітей, у тому числі двоє прийомних.
У 2012 році був одним з кандидатів на пост президента США від республіканців, однак потім вийшов з гонки, підтримавши Мітта Ромні.
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