Кандидат Трампа на посаду посла США в РФ має бізнес в Україні і Росії, – ЗМІ

Американський політик та бізнесмен Джон Хантсман, кандидатуру якого президент США Дональд Трамп висунув на посаду посла США в Росії, володіє бізнес-активами в країнах СНД, зокрема – в Україні.

За інформацією Reuters, афільовані з ним компанії заснували в Україні кілька великих активів. Так, на початку 2000-их років компанія Huntsman International Corporation, що зареєстрована в шате Юта, була співвласником українсько-американського підприємства ТОВ "Хантсман-Стирол". Бізнес-партнером американської сторони в даному підприємстві був концерн "Стірол", який в той час належав громадянину США українського походження Алексу Ровту.

У 2010 році "Стірол", виробничі потужності якого розташовані на окупованій території Донбасу, був викуплений групою Ostchem Дмитра Фірташа.

На сьогодні основний бізнес Джона Хантсмана в Україні представлений ТОВ "Хантсман-НМГ" (Київ). За допомогою даної компанії Huntsman International Corporation здійснює реалізацію хімічної продукції і матеріалів російського ЗАТ "Хантсман-НМГ" (м. Обнінськ, РФ), інформує "Економічна правда".

Слід зазначити, що згідно з даними з відкритих джерел, з 1993 по 2001 роки Хантсман обіймав посаду голови Huntsman Corporation, заснованої його батьком. Хантсман обіймав посади в радах директорів Chevron, Caterpillar, Ford і Hilton.

Нагадаємо, що 57-річний Джон Хантсман сьогодні є головою аналітичного центру Atlantic Council і очолює фонд боротьби з раком. Раніше Хантсман обіймав посади посла США в Китаї і Сінгапурі, був помічником заступника міністра торгівлі США у справах Східної Азії і Тихоокеанського регіону.

Хантсман народився в сім'ї мормонів, був мормонским проповідником на Тайвані. Політик одружений, у нього семеро дітей, у тому числі двоє прийомних.

У 2012 році був одним з кандидатів на пост президента США від республіканців, однак потім вийшов з гонки, підтримавши Мітта Ромні.