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Кандидат у президенти нагріб у Давосі безкоштовних шапок, його спинила охорона

Він заявив, що зробив це заради друзів
Кандидат в президенти України Ігор Шевченко на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі намагався набрати кілька безкоштовних шапок.
Кандидат у президенти нагріб у Давосі безкоштовних шапок, його спинила охорона Фото:Facebook

Про це він сам написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Українська правда".

За словами Шевченка, друзі і знайомі попросили його привезти шапки, які безкоштовно можна отримати на форумі.

"Таку шапку можна взяти безкоштовно, але лише одну. Я б не був Шевченком аби не вдався до "шапкових махінацій" заради друзів. Прокинувся о 6 ранку і пішов за шапками, але вже на цю годину бажаючих стати щасливими власниками чудової блакитної шапочки було досить багато. Відстоявши в черзі я взяв зразу 4 (чотири) шапки, більше совість не дозволила", - розповів він, додавши, що потім вирішив повернутися, бо "зрозумів, що мало взяв".

"Повернувся взяти ще, але не тут то було. Невідомо звідки з'явився охоронець і ледь мене не арештував). Сказав, що я вже взяв достатньо і мушу йти геть. А я б не був українцем якби не заперечив йому і повернув ситуацію на свою користь. В результаті складних дипломатичних перемовин він "дозволив" мені взяти ще одну шапку, але за умови, що він цього "не бачить". Він демонстративно відвернувся, а я типу нишком взяв шапку", - додав Шевченко.

Він заявив, що зробив це заради друзів.

Пізніше він опублікував фото із п’ятьма шапками з підписом "Давоські трофеї".

Нагадаємо, що у присутності Президента України Петра Порошенка в Давосі відбулось підписання Угоди між норвезькою компанією NBT, французькою компанію Total Eren та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо проекту "Сиваш".

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24 01 2019 17:18
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