Кандидат в Держсекретарі США заявив, що з Путіним потрібно говорити з позиції сили
"Послухайте, я розумію, що Путін і Росія – це "задира з дитячого майданчика", вони поважають лише силу, і з ними треба говорити з позиції сили, інакше у тебе буде багато проблем", – сказав Тіллерсон інформує The Washington Post.
Також він підкреслив, що розуміє всю небезпеку, яку Росія несе Сполученим Штатам і їхнім союзникам.
Крім того, політик поки не назвав позиції щодо санкцій проти Росії, конкретний напрям політики та не став коментувати хакерське втручання з боку Кремля у американські президентські вибори.
Нагадаємо, що американський сенатор Джон Маккейн (Республіканська партія, Аризона) заявив, що президент Росії Володимир Путін ніколи не зможе перемогти український народ.
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