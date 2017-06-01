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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кандидат в Держсекретарі США заявив, що з Путіним потрібно говорити з позиції сили

Політик поки не назвав позиції щодо санкцій проти Росії
Кандидат на посаду Держсекретаря США Рекс Тіллерсон під час зустрічі з сенаторам дав оцінку останнім діям Росії щодо світової спільноти.
Кандидат в Держсекретарі США заявив, що з Путіним потрібно говорити з позиції сили Фото: Sasha Mordovets / Getty Images

"Послухайте, я розумію, що Путін і Росія – це "задира з дитячого майданчика", вони поважають лише силу, і з ними треба говорити з позиції сили, інакше у тебе буде багато проблем", – сказав Тіллерсон інформує The Washington Post.

Також він підкреслив, що розуміє всю небезпеку, яку Росія несе Сполученим Штатам і їхнім союзникам.

Крім того, політик поки не назвав позиції щодо санкцій проти Росії, конкретний напрям політики та не став коментувати хакерське втручання з боку Кремля у американські президентські вибори.

Нагадаємо, що американський сенатор Джон Маккейн (Республіканська партія, Аризона) заявив, що президент Росії Володимир Путін ніколи не зможе перемогти український народ.

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