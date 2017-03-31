Кандидат в президенти Франції Фійон передумав і назвав Росію "небезпечною"

Раніше Фійон також називав Росію "великою нацією"

Кандидат від Консервативної партії в президенти Франції Франсуа Фійон заявив, що Росія є "небезпечною" країною.

Таку заяву Фійон зробив після того, як його суперниця на виборчих перегонах Марін Ле Пен провела зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Такий жест говорить про істотне відхилення Фійоном від курсу у "своїй зовнішній політиці", пише Bloomberg.

За словами Фійона, Росія є країною з "політичним режимом, який не збігається з західною демократією".

"Це небезпечна країна, і ми повинні ретельно розглянути, яку стратегію використовувати з нею", - сказав Фійон.

Видання зазначає, що ще в січні цього року перед зустріччю з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, Фійон заявляв, що "наївно" думати, що Росію можна "поставити на коліна" за допомогою економічних санкцій.

Раніше Фійон також називав Росію "великою нацією", пише Bloomberg.

Нагадаємо, Франсуа Фійон виступив посередником під час організації зустрічей ліванського мільярдера Фуада Махзумі з президентом Росії Володимиром Путіним.