Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кандидат від Трампа не захотів очолювати ВМФ

У найближчі дні президенту буде представлений новий кандидат
Бізнесмен Філіп Білден, обраний президентом США Дональдом Трампом як кандидат на пост глави ВМФ (Військово-морські сили), відмовився від посади.
Кандидат від Трампа не захотів очолювати ВМФ Дональд Трамп. Фото: picture alliance / abaca / S. Corum

Серед причин, що спонукали його прийняти таке рішення, він назвав особисті мотиви, а також перешкоди для ведення сімейного бізнесу.

"Я вирішив, що не буду в змозі задовольнити вимоги Управління урядової етики без порушення і суттєвого негативного впливу на фінансові інтереси моєї сім'ї", - заявив Білден.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що в найближчі дні президенту буде представлений новий кандидат на цей пост, повідомляє Associated Press.

Відзначимо, що Білден був офіцером розвідки в 1986-1996 роках. Також Білден є одним із засновників інвестиційної фірми HarbourVest Partners LLC, що управляє активами понад $42 млрд.

Нагадаємо, що кандидат від Трампа на посаду міністра праці – бізнесмен Ендрю Пуздер також зняв свою кандидатуру.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 02 2017 09:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.