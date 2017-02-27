Кандидат від Трампа не захотів очолювати ВМФ
Серед причин, що спонукали його прийняти таке рішення, він назвав особисті мотиви, а також перешкоди для ведення сімейного бізнесу.
"Я вирішив, що не буду в змозі задовольнити вимоги Управління урядової етики без порушення і суттєвого негативного впливу на фінансові інтереси моєї сім'ї", - заявив Білден.
Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що в найближчі дні президенту буде представлений новий кандидат на цей пост, повідомляє Associated Press.
Відзначимо, що Білден був офіцером розвідки в 1986-1996 роках. Також Білден є одним із засновників інвестиційної фірми HarbourVest Partners LLC, що управляє активами понад $42 млрд.
Нагадаємо, що кандидат від Трампа на посаду міністра праці – бізнесмен Ендрю Пуздер також зняв свою кандидатуру.
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