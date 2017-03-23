Кандидата в Верховний суд підозрюють у причетності до рейдерських захоплень

Нещодавно Тищенко ухвалила рішення на користь забудовника ТОВ "Авеста-Буд" чим дозволила компанії вирубку лісу в урочищі Бичок, яке є частиною Національного природного парку "Голосіївський" для будівництва там автомобільної заправки

Cуддю Київського апеляційного господарського суду Оксану Тищенко підозрюють у причетності до низки резонансних справ щодо рейдерських захоплень підприємств. Також, живучи на задекларовану зарплату судді, Тищенко встигла вибудувати три новозведених будинки загальною площею значно більше ніж 200 кв.м.

29 квітня 2016 року під час проходження оцінювання Вища кваліфікаційна комісія оголосила перерву перевірки щодо судді Оксани Тищенко. Через питання членів комісії до навчання судді Тищенко в школі суддів, один з найбільших показників скасованих справ у суді вищої інстанції (92 з 728), що складає 13% усіх рішень судді, а також, можливо, мітинг проти проходження атестації цією суддею під стінами ВККС. Причиною мітингу була причетність судді, на думку активістів, до низки рейдерських захоплень підприємств, згідно з аналізом даних Тищенко, який провело видання prosud.info.

Під час оголошеної перерви в її оцінюванні, Оксана Володимирівна встигла засвітитися в кількох резонансних справах. Зокрема, 17 березня 2017 року суддя Тищенко ухвалила рішення на користь забудовника ТОВ "Авеста-Буд" чим дозволила компанії вирубку лісу в урочищі Бичок, яке є частиною Національного природного парку "Голосіївський" для будівництва там автомобільної заправки.

А ще вона була головуючою в справі, пов’язаній із сумнозвісним головою Апеляційного суду Черкаської області Бабенком В.М., відомим після оприлюднення запису про тиск на суддю Бондаренко. Крім цього Бабенко В.М. причетний до оборудки передачі приміщення суду (3 600 кв.м. у центрі Черкас, вартістю 15 000 000 грн.) приватній компанії за 89 000 грн. По цьому факту порушено кримінальне провадження, а рішення, що було основою оборудки - скасоване. Але потім включилась операція з врятування Бабенка В.М. від криміналу і збереження нерухомості за приватною компанію. Господарський суд Черкаської області виніс дуже сумнівне рішення, а Київський апеляційний господарський суд в складі – О.В. Тищенко (головуюча) К.В. Тарасенко, І.А. Іоннікова відмовили у задоволенні апеляційної скарги прокуратури та залишили це його у силі. Тобто, за ТОВ "Черкасизалізобетонбуд" визнано право власності на результати виконаних робіт, при цьому навіть не вказано, що це за результати. З юридичної точки зору це повна нісенітниця, але фактично це значить, що до цієї ТОВ переходить 98,22% приміщення суду взагалі безкоштовно.

Проаналізувавши декларації Оксани Тищенко за 2013, 2014 та 2015 роки ми бачимо, що єдиними доходами судді є її заробітна плата та матеріальна допомога, яку вона регулярно отримує всі ці роки. При цьому суддя Тищенко є матір’ю-одиначкою і, враховуючи відсутність в декларації аліментів, забезпечує сина виключно за власний кошт.



Фото: prosud.info

Традиційно цікавішою є ситуація із майном судді. Згідно з декларацією Оксана Тищенко має дві квартири в Києві площею 55 та 142 кв.м.



Фото: prosud.info