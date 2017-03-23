Кандидата в Верховний суд підозрюють у причетності до рейдерських захоплень
29 квітня 2016 року під час проходження оцінювання Вища кваліфікаційна комісія оголосила перерву перевірки щодо судді Оксани Тищенко. Через питання членів комісії до навчання судді Тищенко в школі суддів, один з найбільших показників скасованих справ у суді вищої інстанції (92 з 728), що складає 13% усіх рішень судді, а також, можливо, мітинг проти проходження атестації цією суддею під стінами ВККС. Причиною мітингу була причетність судді, на думку активістів, до низки рейдерських захоплень підприємств, згідно з аналізом даних Тищенко, який провело видання prosud.info.
Під час оголошеної перерви в її оцінюванні, Оксана Володимирівна встигла засвітитися в кількох резонансних справах. Зокрема, 17 березня 2017 року суддя Тищенко ухвалила рішення на користь забудовника ТОВ "Авеста-Буд" чим дозволила компанії вирубку лісу в урочищі Бичок, яке є частиною Національного природного парку "Голосіївський" для будівництва там автомобільної заправки.
А ще вона була головуючою в справі, пов’язаній із сумнозвісним головою Апеляційного суду Черкаської області Бабенком В.М., відомим після оприлюднення запису про тиск на суддю Бондаренко. Крім цього Бабенко В.М. причетний до оборудки передачі приміщення суду (3 600 кв.м. у центрі Черкас, вартістю 15 000 000 грн.) приватній компанії за 89 000 грн. По цьому факту порушено кримінальне провадження, а рішення, що було основою оборудки - скасоване. Але потім включилась операція з врятування Бабенка В.М. від криміналу і збереження нерухомості за приватною компанію. Господарський суд Черкаської області виніс дуже сумнівне рішення, а Київський апеляційний господарський суд в складі – О.В. Тищенко (головуюча) К.В. Тарасенко, І.А. Іоннікова відмовили у задоволенні апеляційної скарги прокуратури та залишили це його у силі. Тобто, за ТОВ "Черкасизалізобетонбуд" визнано право власності на результати виконаних робіт, при цьому навіть не вказано, що це за результати. З юридичної точки зору це повна нісенітниця, але фактично це значить, що до цієї ТОВ переходить 98,22% приміщення суду взагалі безкоштовно.
Проаналізувавши декларації Оксани Тищенко за 2013, 2014 та 2015 роки ми бачимо, що єдиними доходами судді є її заробітна плата та матеріальна допомога, яку вона регулярно отримує всі ці роки. При цьому суддя Тищенко є матір’ю-одиначкою і, враховуючи відсутність в декларації аліментів, забезпечує сина виключно за власний кошт.
Фото: prosud.info
Традиційно цікавішою є ситуація із майном судді. Згідно з декларацією Оксана Тищенко має дві квартири в Києві площею 55 та 142 кв.м.
Фото: prosud.info
Інформація щодо цих квартир відсутня в державному реєстрі прав на нерухоме майно. Втім, як зазначає видання, одна з них знаходиться в Солом’янському районі м. Києва по вул. Петра Заломова.
Вперше в декларації за 2015 рік суддя також, окрім чималої кількості землі – 0,44 Га, зазначає і недобудову, яка знаходиться в с. Дзвінкове, Васильківського р-ну Київської обл. площею 200 м. кв.
В реальності на землі судді Тищенко не один, а цілих три новозведених будинки загальною площею значно більше ніж 200 кв.м.
Фото: prosud.info
Згідно даних Google Earth всі три будинки зведені ще в 2011 році, а з 2014-го мають такий самий вигляд як і тепер.
Також, відповідно до правил декларування, суддя Тищенко мала вказати всі об’єкти незавершеного будівництва, якими вона володіє. Часткова декларація об’єктів незавершеного будівництва також є очевидним порушенням закону "Про запобігання корупції".
Щодо рухомого майна, згідно з декларацією судді за 2015 рік, вона має право керування автомобілем Lexus RX350 2011 року випуску, при цьому право користування належить Оксані Тищенко з 2014 року, однак, суддя не згадує про авто в попередній декларації.
Фото: prosud.info
Фото: prosud.info
Фото: prosud.info
Хоча суддя Оксана Тищенко проживає виключно на одну заробітну плату, готівкою вона зекономила понад мільйон гривень, що складає біля 5 її річних зарплат.
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Нагадаємо, Людмила Охрімчук, суддя Верховного Суду України, яка бере участь в конкурсі у новий Верховний Суд, "випадково" отримала від міста Києва квартиру площею 187,9 квадратних метрів, що в три з половиною рази більше, ніж прописана у законодавстві норма.
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