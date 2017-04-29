Кандидату на посаду голови об’єднаної громади на Закарпатті спалили авто, – ФОТО

Політик наполягає, що це був підпал

У Закарпатській області кандидату на посаду голови Перечинської міської об’єднаної територіальної громади Владиславу Паніну спалили автомобіль.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

За словами Паніна, про займання автівки Mazda, припаркованої біля його будинку у Перечині, близько 2:00 ночі повідомила його бабуся.

Панін самотужки спробував загасити пожежу, але вогонь швидко перекинувся із заднього колеса на все авто, яке згоріло майже вщент.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисний підпал).

Автомобіль з місця події забрали для проведення експертиз.



Фото: mukachevo.net



Фото: mukachevo.net

Панін є кандидатом на голову Перечинської міської ОТГ від партії "Справедливість". У партії підпал пов’язують з виборами, які пройдуть вже цієї неділі, 30 квітня.

Нагадаємо, в Ужгороді невідомі підпалили автомобіль Mercedes-Benz полковника поліції, оперативника Управління захисту економіки.

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