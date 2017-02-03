У кандидата в президенти Франції кинули яйцем в обличчя, - ВІДЕО

Інцидент стався під час спілкування політика з відвідувачами сільськогосподарської ярмарки у виставковому центрі Парижа у середу, 1 березня. Охоронці Макрона не стали ловити метальника, - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на BFM TV.

Сам кандидат у президенти поставився до інциденту спокійно, заявивши, що подібні акції вже стали частиною політичного життя Франції".

"Ми пропонуємо вирішення нагальних проблем, і ми можемо їх обговорити. Коли точки зору розходяться з деяких питань, хтось відразу починає кидати яйця", – зазначив політик.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Макрон вже наражався на подібні "атаки". Так в червні минулого року колишнього міністра економіки закидали яйцями в передмісті Парижа.

Вибори президента у Франції відбудуться у два раунди - 23 квітня і 7 травня.