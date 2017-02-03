У кандидата в президенти Франції кинули яйцем в обличчя, - ВІДЕО
Інцидент стався під час спілкування політика з відвідувачами сільськогосподарської ярмарки у виставковому центрі Парижа у середу, 1 березня. Охоронці Макрона не стали ловити метальника, - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на BFM TV.
Сам кандидат у президенти поставився до інциденту спокійно, заявивши, що подібні акції вже стали частиною політичного життя Франції".
"Ми пропонуємо вирішення нагальних проблем, і ми можемо їх обговорити. Коли точки зору розходяться з деяких питань, хтось відразу починає кидати яйця", – зазначив політик.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, Макрон вже наражався на подібні "атаки". Так в червні минулого року колишнього міністра економіки закидали яйцями в передмісті Парижа.
Вибори президента у Франції відбудуться у два раунди - 23 квітня і 7 травня.
Нагадаємо, напередодні поліцейський-снайпер випадково вистрілив під час виступу президента Франції Франсуа Олланда і поранив двох людей
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