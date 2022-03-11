Кандидатуру Беленюка у президенти НОК підтримала Федерація хокею України

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк, який балотується у президенти НОК України, отримав підтримку від Федерації хокею України.

Про це повідомив президент Федерації хокею України.

"Закликаю спортивну спільноту України підтримати Жана Беленюка на виборах президента НОК України. Україна багата на видатних спортсменів, проте у нас гостра нестача кваліфікованих менеджерів, здатних вивести спортивну галузь із совкової моделі розвитку і впровадити сучасні західні підходи. Реалії сьогодення потребують свіжих прогресивних ідей в усіх галузях. І спорт не виняток.

Жана я знаю давно. Як людину, яка розуміє проблеми спорту всередині країни та має бачення його розвитку на міжнародній арені. З ним йде команда людей, що досягли успіхів у керуванні спортивними організаціями. Саме тому мій вибір абсолютний. Зміни близько. Жан Беленюк, успіху!" – написав президент ФХУ Георгій Зубко.