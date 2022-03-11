СПОРТ НОВИНИОлімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк, який балотується у президенти НОК України, отримав підтримку від Федерації хокею України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кандидатуру Беленюка у президенти НОК підтримала Федерація хокею України
Беленюк може замінити Сергія Бубку
Фото: Укрінформ
Про це повідомив президент Федерації хокею України.
"Закликаю спортивну спільноту України підтримати Жана Беленюка на виборах президента НОК України. Україна багата на видатних спортсменів, проте у нас гостра нестача кваліфікованих менеджерів, здатних вивести спортивну галузь із совкової моделі розвитку і впровадити сучасні західні підходи. Реалії сьогодення потребують свіжих прогресивних ідей в усіх галузях. І спорт не виняток.
Жана я знаю давно. Як людину, яка розуміє проблеми спорту всередині країни та має бачення його розвитку на міжнародній арені. З ним йде команда людей, що досягли успіхів у керуванні спортивними організаціями. Саме тому мій вибір абсолютний. Зміни близько. Жан Беленюк, успіху!" – написав президент ФХУ Георгій Зубко.
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03 11 2022 21:31 МЕДІА
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