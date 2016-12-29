Кандидатуру Девіда Кемерона розглядають на посаду генсека НАТО, - Daily Mail
Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на неназваного чиновника.
Джерело видання вважає, що ймовірність призначення на цю посаду Кемерона висока, якщо діюча прем'єр Британії Тереза Мей вирішить його висунути. Нинішній голова НАТО Єнс Столтенберг покине посаду 2018 або 2019 року.
Друзі Кемерона зазначають, що для Британії важливо отримати цю посаду в Альянсі, якщо вона хоче "відігравати важливішу роль у безпеці Європи". Джерело Daily Mail в НАТО сказало, що Британія займає сильну позицію і є найбільшою і найбільш значущою країною у військовому плані після США.
Джерело, близьке до Камерона, сказало виданню, що той підходить на цю роль, але сумнівається, що екс-прем'єр Британії захоче зайняти цю посаду.
Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон вирішив відмовитися від посади члена палати громад британського парламенту.
Кемерон оголосив про залишення посади прем'єра 24 червня, відразу після оголошення результатів голосування на референдумі щодо членства Британії в Євросоюзі.
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