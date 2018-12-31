ПОЛІТИКА НОВИНИЦентральна виборча комісія своєю постановою від 31 грудня 2018 року роз'яснила застосування деяких положень закону про вибори президента України під час реєстрації кандидатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кандидати в президенти з паспортом у вигляді ID-карти подають її ксерокопії, - ЦВК
Ксерокопії лицьової та зворотної сторін ID-карти разом із довідкою про реєстрацію місця проживання
Фото: electioninfo.org.ua
Так, кандидат, у якого паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки, подає до ЦВК ксерокопії першої та другої сторінок паспорта та всіх сторінок паспорта, де зазначено відомості про його місце проживання.
Громадянин України, у якого паспорт громадянина України у вигляді картки (ID-карти), подає до ЦВК ксерокопії лицьової та зворотної сторін паспорта у вигляді картки разом із довідкою про реєстрацію місця проживання.
Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року. Голосування на виборах Президента проводитиметься з 8-ї до 20-ї години.
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31 12 2018 19:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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