Кандидати в президенти з паспортом у вигляді ID-карти подають її ксерокопії, - ЦВК

Центральна виборча комісія своєю постановою від 31 грудня 2018 року роз'яснила застосування деяких положень закону про вибори президента України під час реєстрації кандидатів.

Так, кандидат, у якого паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки, подає до ЦВК ксерокопії першої та другої сторінок паспорта та всіх сторінок паспорта, де зазначено відомості про його місце проживання.

Громадянин України, у якого паспорт громадянина України у вигляді картки (ID-карти), подає до ЦВК ксерокопії лицьової та зворотної сторін паспорта у вигляді картки разом із довідкою про реєстрацію місця проживання.

Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року. Голосування на виборах Президента проводитиметься з 8-ї до 20-ї години.