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Кандидати в президенти з паспортом у вигляді ID-карти подають її ксерокопії, - ЦВК

Ксерокопії лицьової та зворотної сторін ID-карти разом із довідкою про реєстрацію місця проживання
Центральна виборча комісія своєю постановою від 31 грудня 2018 року роз'яснила застосування деяких положень закону про вибори президента України під час реєстрації кандидатів.
Кандидати в президенти з паспортом у вигляді ID-карти подають її ксерокопії, - ЦВК Фото: electioninfo.org.ua

Так, кандидат, у якого паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки, подає до ЦВК ксерокопії першої та другої сторінок паспорта та всіх сторінок паспорта, де зазначено відомості про його місце проживання.

Громадянин України, у якого паспорт громадянина України у вигляді картки (ID-карти), подає до ЦВК ксерокопії лицьової та зворотної сторін паспорта у вигляді картки разом із довідкою про реєстрацію місця проживання.

Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року. Голосування на виборах Президента проводитиметься з 8-ї до 20-ї години.

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31 12 2018 19:48
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