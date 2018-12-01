Канікули у школах Івано-Франківська продовжили через випадки захворювання на кір

У школах Івано-Франківська продовжили зимові канікули через випадки захворювання на кір.

Про це повідомляє офіційний сайт міста.

Таким чином в усіх школах канікули триватимуть до 21 січня включно. Лише в одній школі - ЗОШ №6 - канікули продовжили на 2 тижні, адже там зареєстрували найбільшу кількість хворих.

Крім того у місті зобов’язали директорів шкіл, дошкільних та позашкільних закладів вести чіткий моніторинг випадків захворювання на кір та оперативно про це повідомляти.

Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 12 січня, в Києві зареєстровано 74 випадки захворювання на кір.

Разом з тим, виконувач обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявляє, що в Україні епідемії кору немає.