CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ школах Івано-Франківська продовжили зимові канікули через випадки захворювання на кір.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канікули у школах Івано-Франківська продовжили через випадки захворювання на кір
Канікули триватимуть до 21 січня включно
Фото: BBC
Про це повідомляє офіційний сайт міста.
Таким чином в усіх школах канікули триватимуть до 21 січня включно. Лише в одній школі - ЗОШ №6 - канікули продовжили на 2 тижні, адже там зареєстрували найбільшу кількість хворих.
Крім того у місті зобов’язали директорів шкіл, дошкільних та позашкільних закладів вести чіткий моніторинг випадків захворювання на кір та оперативно про це повідомляти.
Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 12 січня, в Києві зареєстровано 74 випадки захворювання на кір.
Разом з тим, виконувач обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявляє, що в Україні епідемії кору немає.
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12 01 2018 17:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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