Курц закликав РФ звільнити українських моряків і повернути Україні кораблі

Він також застеріг від подальшої ескалації конфлікту

Канцлер Австрії Себастьян Курц у четвер закликав Росію звільнити українських моряків та повернути Україні захоплені кораблі.

"Канцлер Себастьян Курц закликав "звільнити українських військових та повернути кораблі Україні", - заявив він австрійському агентству APA.

Він також застеріг від подальшої ескалації конфлікту.

"Важливо дотримуватися міжнародного права, зберігати свободу навігації та суверенітет і територіальну цілісність України, саме тому ми продовжуємо відмовлятися визнати анексію Криму в порушення міжнародного права", - заявив канцлер Австрії.

"Єдина річ, яка має бути зрозуміла всім, що цей конфлікт не має військового вирішення", - наголосив він.

Також, за його словами, Австрія має підвищений інтерес до стабільності і позитивного розвитку в Україні через близьке розташування.

Австрія як країна, що головує в Раді ЄС, підтримує контакти з інституціями ЄС та державами-членами, а також має "регулярні контакти" з Москвою і Києвом, зазначив він.

Також, канцлер Німеччини Ангела Меркель порушить питання захоплення в полон українських моряків росіянами на саміті "Великої двадцятки" в Аргентині.