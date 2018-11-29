Курц закликав РФ звільнити українських моряків і повернути Україні кораблі
"Канцлер Себастьян Курц закликав "звільнити українських військових та повернути кораблі Україні", - заявив він австрійському агентству APA.
Він також застеріг від подальшої ескалації конфлікту.
"Важливо дотримуватися міжнародного права, зберігати свободу навігації та суверенітет і територіальну цілісність України, саме тому ми продовжуємо відмовлятися визнати анексію Криму в порушення міжнародного права", - заявив канцлер Австрії.
"Єдина річ, яка має бути зрозуміла всім, що цей конфлікт не має військового вирішення", - наголосив він.
Також, за його словами, Австрія має підвищений інтерес до стабільності і позитивного розвитку в Україні через близьке розташування.
Австрія як країна, що головує в Раді ЄС, підтримує контакти з інституціями ЄС та державами-членами, а також має "регулярні контакти" з Москвою і Києвом, зазначив він.
Також, канцлер Німеччини Ангела Меркель порушить питання захоплення в полон українських моряків росіянами на саміті "Великої двадцятки" в Аргентині.
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