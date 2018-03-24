Капіталізація Facebook за тиждень впала на 58 млрд доларів
Вартість однієї акції компанії на американському фондовому ринку впала з 177 доларів 1 цента в понеділок до 159 доларів 39 центів до п'ятничного закриття, - повідомляє DW.
Інвестори остерігаються посилення уваги наглядових органів і відтоку користувачів, вважає провідний аналітик Pivotal Research Брайан Уізер.
При первинному розміщенні акцій в 2012 році ринок оцінив соціальну мережу в 104 млрд доларів. Завдяки постійному припливу користувачів і домінування на цифровому ринку реклами вартість однієї акції зросла з початкових 38 доларів до 190 доларів у лютому 2018 року.
Однак в найближчі місяці ціна акції може впасти до 152 доларів, вважає Уізер. Такий прогноз аналітик підготував ще до скандалу з витоком даних.
З погляду рекламодавців, соціальна мережа є "дивовижним інструментом" завдяки "точності визначення цільової аудиторії" за допомогою даних користувачів, вважає засновник рекламного агентства M&C Saatchi Девід Кершоу. Однак корпорації "не хочуть асоціюватися з компанією, поміченою в зборі даних користувачів" без їх відома, вважає експерт.
Нагадаємо, що згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди. 20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.
На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.
За останні дні акції Facebook на фондовій біржі впали на 8%, а глава корпорації Марк Цукерберг втратив більше $6 млрд.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світіСпочатку вона була на Майдані. Потім, із початком війни, опинилася на Сході
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах