Рекламодавці не хочуть асоціюватися з компанією, замішаною в скандалі з витоком даних

Капіталізація Facebook за тиждень впала на 58 млрд доларів.

Вартість однієї акції компанії на американському фондовому ринку впала з 177 доларів 1 цента в понеділок до 159 доларів 39 центів до п'ятничного закриття, - повідомляє DW.

Інвестори остерігаються посилення уваги наглядових органів і відтоку користувачів, вважає провідний аналітик Pivotal Research Брайан Уізер.

При первинному розміщенні акцій в 2012 році ринок оцінив соціальну мережу в 104 млрд доларів. Завдяки постійному припливу користувачів і домінування на цифровому ринку реклами вартість однієї акції зросла з початкових 38 доларів до 190 доларів у лютому 2018 року.

Однак в найближчі місяці ціна акції може впасти до 152 доларів, вважає Уізер. Такий прогноз аналітик підготував ще до скандалу з витоком даних.

З погляду рекламодавців, соціальна мережа є "дивовижним інструментом" завдяки "точності визначення цільової аудиторії" за допомогою даних користувачів, вважає засновник рекламного агентства M&C Saatchi Девід Кершоу. Однак корпорації "не хочуть асоціюватися з компанією, поміченою в зборі даних користувачів" без їх відома, вважає експерт.

Нагадаємо, що згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди. 20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.

На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.

За останні дні акції Facebook на фондовій біржі впали на 8%, а глава корпорації Марк Цукерберг втратив більше $6 млрд.